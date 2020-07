Se confirmó que la segunda fecha de FMS Perú 2020 se realizará el sábado 8 de agosto. De esta forma, será la primera de las ligas en actividad en arrancar antes, pues FMS España iniciará su jornada 2 recién en septiembre, mientras que en el caso de FMS México no hay fecha ni indicios por el momento.

Freestyle Master Series tendrá sus nuevas batallas otra vez en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, lamentablemente sin público tras la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

“¡Este 8 de agosto se realizará la segunda jornada de FMS Perú! Luego de una primera jornada llena de nivel, los 10 mejores freestylers del Perú buscarán consolidarse y subir posiciones en la liga”, se lee en la publicación oficial de FMS Perú por Urban Roosters.

Jaze, Choque, Nekroos, Jota, New Era, Ramset, Stick, Strike y Skill y Litzen, se preparan para los nuevos enfrentamientos que, por ahora, no se han confirmado, pero que seguramente en los próximos días la organización dará a conocer. Una buena noticia es el retorno de Stick, quien lamentablemente por temas de salud no pudo hacer su ansiado debut ante Strike. Ambos estarán sí o sí en esta nueva jornada.

Cabe resaltar que Litzen fue el décimo (y último) clasificado, pues Ghost debió abandonar la competencia por temas personales y no se pudo traer al subcampeón del último torneo clasificatorio, Lancer Lirical, quien se encuentra radicando en su país de origen. De esta forma, la segunda jornada presentará (ahora sí) a los cuatro campeones de Red Bull Batalla de los Gallos en la actual edición: Stick, Jota, Jaze y Litzen.