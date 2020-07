Trueno lanzó “Atrevido”, su primer disco

View this post on Instagram

HOY 20HS #ATREVIDO EN LA PUTA CALLEEEE ⛈⛈⛈ un año trabajando el proyecto más grande q me planteé hoy se cae el mundo abajo gracias a la gente que hizo posible esto @neuenarte @t_a_i_u @tatool_ @bizarrap @mxalemanmx @wos.ds3 @nicki.nicole @o.n.i.r.i.a @yesan @xovox @evlay_ @e_l_d_o_r_a_d_o @____briantaylor___ @_rodobustos @carloslaurenzmastering