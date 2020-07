La FMS Perú empezó con todos los reflectores puestos en el debut del formato de Urban Roosters en el país. La ‘5ta liga’ es la segunda en arrancar, tras el inicio de la cuarta temporada de FMS España el pasado 11 de julio. El peso de la poca confianza en un sector del público hacia esta nueva liga de freestyle en el Perú se sentía, y en demasía considerando el tremendo arranque que tuvieron los españoles.

Cuatro batallas oficiales y una de exhibición iniciaban el camino de Freestyle Master Series en esta parte del mundo. Si bien la jornada no dejó el mejor nivel visto en mucho tiempo, se vieron aspectos interesantes y a considerar de cara al final del campeonato.

Exhibición Zika vs Enzo

Se robó el show. El MC Zika hizo que los reflectores apuntaran hacia él desde el minuto de presentación. Flow y puesta en escena de sobra para calentar el ambiente previo a las batallas. Enzo, por su parte, se centró en dejar mensajes fuertes y contundentes, ofreciendo tal vez el mejor minuto de presentación de toda la fecha 1 de FMS Perú.

Jota vs Jaze

La batalla del día en la previa y en pleno acto. No fue un ‘golpe y contragolpe', si no más bien una lluvia de punchlines y rimas demoledoras de parte del más experimentado. Jota demostró que su nivel sigue intacto tras su alejamiento del circuito y lo hizo ante uno de los favoritos a consagrarse en FMS. Fue sin duda el MVP, todo lo contrario a su adversario. Jaze sigue en búsqueda de un nuevo estilo para rimar, pues quedó claro que se alejó de la ‘sangre’.

Skill vs Choque

Un resultado previsible, se podría decir. Skill viene en alza y lo demostró en su batalla contra Zasko Master en Red Bull Exhibiciones Online. Tras derrotar al campeón de España y meterse en las fases finales del certamen, llegó su momento en FMS y no decepcionó, pese a que no brilló.

Choque sigue en debe y deberá enfocarse a 100% en esta FMS Perú 2020 si quiere mantener su puesto el año que viene. Una victoria clara de Skill ante su amigo y compañero de batallas.

Strike vs Litzen

La batalla más pareja de la fecha 1. Aunque no mostraron un altísimo nivel, se dieron con todo. Mucha agresividad y frases con ingenio por parte de Litzen, pero Strike fue más constante a lo largo de la batalla y se vio demostrado en la última réplica que dio el jurado. Un correcto inicio para ambos en búsqueda de una adaptación rápida al formato.

Nekroos vs New Era

No fue parejo como se pensaba de antemano. Nekroos le ganó claramente a New Era en una de las batallas más esperadas de la jornada inicial. New Era se quedó sin aire en más de una oportunidad y eso le jugó en contra, además, Nekroos estaba ‘prendido fuego', pues mostró mucha agresividad y ganas de humillar a su adversario en cada patrón.

Si bien New Era compitió un día antes en su participación online, derrotando a Skiper y Sara Socas para acceder a la etapa final del certamen, no pudo siquiera demostrar un porcentaje de lo hecho en Red Bull hasta el momento. Tendrá que mejorar bastante si quiere tentar un cupo entre los primeros de FMS Perú 2020.