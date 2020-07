FMS Perú 2020: Resumen de la primera jornada

View this post on Instagram

¡Tabla de posiciones tras la primera jornada 🇵🇪! • @jota.shoy, además de ser MVP de la fecha le ganó a @jaze.oficial y lidera la tabla • @skill.dream ocupa la segunda posición de la tabla, luego de derrotar a @choque.mc • @nekroos_nside se llevó los tres puntos ante @newera_oficial y se ubica tercero • @strikeescobar luego de una reñida batalla con dos réplicas, consiguió sumar dos puntos frente a @litzen.dc y ubicarse en cuarto lugar • La batalla de @stickrenteria y @ramsetoval será programada para una siguiente jornada🔥 • Finalmente, le agradecemos a @enzomc.97 y @zika_badboylife por la gran exhibición que nos regalaron. • Presentado por @entel_peru • @urbanroosters