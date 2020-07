FMS Perú 2020: La previa del histórico evento de freestyle

View this post on Instagram

@litzen.dc vs @strikeescobar ¡CUARTA BATALLA CONFIRMADA! • Strike enfrentará a Litzen en la primera jornada de la liga. ¿Quién crees que gane esta batalla? • VIVE LA EXPERIENCIA FMS EN LA TRANSMISIÓN POR YOUTUBE EN EL CANAL DE @urbanroosters • Presentado por @entel_peru