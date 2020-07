Misionero: “Conmigo la escena ganó un host”

“Definitivamente la escena de la improvisación (freestyle) ganó un host conmigo y no un freestyler. Creo que en su momento fui bueno como participante, pero me apasiona muchísimo más el tema de ser presentador”. Así arrancó la entrevista de Darío Silva (alias Misionero) para Caja Negra. De manera intensa, pero real, el animador de batallas no tuvo reparo en comentar ciertos temas sobre sus inicios.

“Muchos años de frustraciones. En aquel entonces (cuando recién empezaba en el movimiento) el freestyle no era lo que es ahora, sentía que no había un rumbo definido. Incluso en esa época mi novia con la que tenía 7 años de relación me terminó, las cosas en mi familia no iban bien y tener 30 años ya era complicado. No tenía nada, eso fue muy pesado para mi, pero seguía intentando, siempre buscando el sueño: vivir de lo que me gusta”, manifestó Misionero sobre sus inicios en el rap improvisado.

Pues sí es cierto que el movimiento del freestyle y quienes lo hacían, hace 15 o 10 años, jamás esperaron ver este ‘monstruo’ que se convirtió ahora. “Un evento de 30 personas en el 2003 o 2004 ya era un logro”, dijo el host. Y sin pelos en la lengua delató una de las primeras grandes diferencias con el ‘free’ actual: “Tú decías algo de más en tus rimas y te caía un golpe en la cabeza o te agarraban afuera. No era fácil”.

“Aquel que Había Muerto de Vico C me voló la cabeza y por primera vez me di cuenta que era lo que me identificaba, lo que quería ver. Me di cuenta que era una cultura. Quizá no vivía la violencia que representaba, pero la parte espiritual que está en todo, eso fue lo que me marcó de sus canciones”, contó “El Misio”.

Pero faltaba el toque picante en la nota. Misionero habló de los “choques” que tuvo con Walls y Cayu en God Level. “Como te comenté, en mi época alguien te nombraba de más y se complicaba todo. Yo con él no tengo ningún problema, es más, reconozco que no era el lugar para hacer lo que hice, y así lo charlamos. Con Cayú, ahora entiendo con quién puedo ser verdaderamente yo y con quién no, en un ambiente caldeado las cosas se dieron así. Finalmente reconocí mis fallos, pero en su caso, creo que todo lo que dijo debió decirme en interno”, manifestó el histórico host argentino.

Adiós Dozer y Roma, Adiós Censura del freestyle. Hola bajas de Chuty y Skone. — Papo MC (@PapoMcArg) July 8, 2020

¿Censura en las rimas? uno de los temas más polémicos en las últimas semanas en el freestyle es precisamente eso. Al respecto. Misionero no tuvo ningún problema en decir lo que él cree. “Esas rimas racistas, homofóbicas, no van, no funcionan, te bajan todos los dientes dependiendo donde estás. Tienes que tener gracia para las rimas, si le haces una buena rima a un gordito y consigues incluso que hasta él se ría con tu rima, es por ahí. Todo iría por ahí, sin insultar por insultar”, explicó el host.

Un sinfín de asuntos además de su historia como host (y antes freestylers), las polémicas en las batallas y muchos otros aspectos más podrás ver haciendo CLICK AQUÍ para revisar la entrevista completa a un referente en la escena argentina y sudamericana como el host Misionero.