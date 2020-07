Sony sobre Red Bull: “Hay alguien que no me quiere adentro”

Tras volver a la escena del freestyle con una decente participación en la God Level, Sony parecía reaparecer con fuerza en las batallas y uno parar. Uno de sus objetivos es el ascenso a FMS Argentina 2021, para esto, se propuso retomar sus grandes performances en la Red Bull Batalla de los Gallos, certamen que ganó en el 2014.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el argentino. Tras quedarse afuera de los clasificados a la nacional, el rapero hizo su descargo en Instagram. “Ya les dije amigos que no se hagan ilusiones con Red Bull. No hay cuestiones de talento ni de rap ahí, hay cuestiones de una sola persona que no quiere hablar conmigo y delega a personas para hablar directamente”, manifestó Sony.

¡Declaraciones de SONY 🇦🇷!



Así se pronunció al respecto el campeón nacional del año 2014 tras no estar en la lista de Batalla de los Gallos de este año.#RedBullBatalla 🇦🇷 pic.twitter.com/Gw2d49Cdeg — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) July 11, 2020

El MC decidió enfocarse únicamente su música, pero a fines del año pasado confesó que buscaría todos los accesos para estar en la Freestyle Master Series. Cabe resaltar que no es la primera vez que no lo aceptan en la Batalla de Gallos de su país, incluso en el 2019 sucedió lo mismo. Los 16 seleccionados de esta oportunidad son de altísima calidad, pero muchos consideran que no es justo que el freestyler no esté entre los nominados.

“Yo no voy a dejar el ‘free’ ni las batallas por lo que piensa una sola persona, su opinión no define lo que soy yo como persona y como rapero. El año que viene volverán a tener mi video ahi”, sentenció Sony.

Lista oficial de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020

• ACRU

• PAPO

• CACHA

• ZAINA

• STUART

• DANI

• SUB

• MKS

• WOLF

• MECHA

• KLAN

• ROMA

• TATA

• NACHO

• BRASITA

• TIAGO