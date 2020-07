Si bien en Perú y España se confirmaron las fechas de inicio para Freestyle Master Series (FMS), en Argentina, Chile y México aún no se ha dictaminado nada oficial. En los casos particulares de Argentina y Chile, surgió la información de primera mano de Juancín (juez de FMS) en un En Vivo que hacía junto a Infranich (también jurado) en el canal de YouTube de Urban Roosters que ambas ligas se volvieron a posponer hasta nuevo aviso.

“Por la coyuntura actual, se estableció que tanto FMS Argentina como FMS Chile sean aplazadas, por lo menos, al mes de agosto. La situación aún está delicada, por eso la organización decidió estirar un poco más las fechas para que se puedan tomar todas las medidas de seguridad necesarias en búsqueda de lo mejor”, detalló el jurado de Freestyle Master Series en su país.

En el caso de México, aun no se ha definido nada. En las cuentas oficiales no se emitió ningún tipo de información al respecto, pero se espera que también se de el próximo mes de agosto. Cabe mencionar que Aczino, último campeón de FMS México y FMS Internacional, se retiró de las batallas de freestyle, por lo que sí o sí habrá nuevo campeón en tierras aztecas.

Por otra parte, FMS España arrancará este sábado 11 de julio, con tres enfrentamientos confirmados hasta el momento: Blon vs Sweet Pain, Bnet vs Errecé y Zasko vs Gazir. Quedará pendiente conocer los últimos dos duelos con Chuty, MNAK, Skone y Mr. Ego como protagonistas. El último y único campeón del certamen, Chuty, irá por su cuarto título al hilo.

Finalmente, la FMS Per, tendrá su ansiado debut el próximo sábado 18 de julio y ya presentó todos sus enfrentamientos para la fecha 1 de la competencia de freestyle: Nekroos vs New Era, Choque vs Skill, Stick vs Ramset, Strike vs Litzen y Jota vs Jaze, en el duelo más esperado de la primera jornada.