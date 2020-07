BTA será el reemplazo de Zasko, actual campeón nacional de Red Bull España. El malagueño confirmó su presencia y dejó en claro que no se relajará en ningún momento, pues su gran objetivo es convertirse en campeón por primera vez desde que debutó en el circuito profesional de freestyle.

“Cuando supe que Zasko renunciaba a su puesto, no pensé que me beneficiase mucho, ya que pensaba que solamente se celebraría la Final Nacional. Participar en ella sin pasar por una clasificatoria, sí me parece muy ventajoso, y este año al no haber regionales, no iba a disfrutar de ese privilegio”, detalló BTA a Red Bull Batalla de los Gallos.

“Solamente evitaba la audición online. Aunque no debería ser preocupante para mí, siempre me ha gustado causar sensación en la prueba de inscripción para demostrar que, aunque fuese un nuevo rapero quien echase esa prueba, tendría que ser escogido por el nivel que ofrece sin tener en cuenta su nombre. Sin embargo, me tranquilizó cuando me enteré de que el día anterior a la nacional, se celebrará el evento llamado ‘Última Oportunidad’. Es un filtro que me ahorro”, completó el freestyler en conversación con Efejota.

BTA ha tenido grandes rendimientos a lo largo de las diversas nacionales en las que compitió. Pese a eso, nunca pudo consagrarse y consolidar lo bueno que venía demostrando con un título importante en su palmares. Incluso, viene de descender en la FMS España 2019, algo que definitivamente lo desmoralizó.

Sin embargo, el MC de Málaga se muestra fuerte por esta nueva oportunidad y quiere aprovechar de la mejor manera la coyuntura actual en la que se presentará el certamen de Red Bull. “Lo cierto es que me hace hasta cierta ilusión competir sin público. Cuando yo he sacado mi mejor nivel improvisando, ha sido en privado: contigo (Efejota) y con Skone en un coche, con mis amigos en una reunión…y creo que este contexto va a ser bastante similar. Además, creo que la falta de público, a pesar de tratarse de una batalla, va a provocar que se tenga más en cuenta el freestyle como tal, y ciertos aspectos que coinciden con mis puntos fuertes”, detalló Alfonso Campos Yuste.