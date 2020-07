Grandes novedades se avecinan para la próxima temporada de Freestyle Master Series (FMS) en los cinco países donde se organizará el evento. El 11 de julio arranca en España, donde 10 freestylers buscarán el nuevo título de campeón nacional. Pero, ¿cuáles son estos cambios que implementará Urban Roosters? los presentamos a continuación.

Random Mode

Uno de los cambios más significativos será el cambio de la ronda de “Personajes Contrapuestos” por el formato “Random Mode”, el cual integrará pruebas de imágenes, objetos, personajes contrapuestos, terminaciones/conceptos y actualidad, en base a lo planteado por la organización. En cada jornada, los cinco “Random Mode” de cada batalla tendrán pruebas distintas entre sí, designadas al azar.

Temáticas y Jueces

Los encargados de dar veredictos e impartir justicia en las batallas recibirán las temáticas y el formato en cuanto lleguen al lugar para que tengan la oportunidad de informarse sobre ellas. Para garantizar la equidad, el jurado y los competidores no convivirán en el recinto, señala Urban Roosters, si no que tendrán camerinos distintos y no habrá interacción de por medio.

Resultados

Con el objetivo conciso de aumentar el nivel en las réplicas, se dará el veredicto de inmediato, al término de la batalla. A partir de este año 2020, se dará el resultado en tiempo real, pasando a realizar la réplica (en el caso de que se dé) previo al descanso entre los duelos.

Competidores Invitados

En caso que hubiera bajas de participantes en la liga, FMS se reserva el derecho a invitar a freestylers siempre y cuando cumpla con los 3 cupos de ascenso en el ranking FRF establecidos en el reglamento oficial, señaló la casa organizadora del magno evento de freestyle.

Medio Punto (0.5)

Hasta la pasada temporada, los patrones se valoraban del 0 al 4. Ahora, con el fin de evaluar con mayor precisión y exactitud las rimas de cada competidor, se añadirá al sistema de votación los “medios puntos”, es decir, se podrá votar con 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5.