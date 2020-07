FMS Perú confirmó su fecha de inicio para la primera jornada

View this post on Instagram

¡Este 18 de julio, se realizará la primera jornada de FMS Perú 🇵🇪 ! • Luego de una larga espera, llega la liga profesional de freestyle más importante del mundo. Los 10 mejores freestylers del Perú se enfrentarán durante 9 jornadas para conocer al primer campeón de FMS. Este año la coyuntura nos obliga a realizarlo a puertas cerradas pero llegará vía streaming a todos los fanáticos. • VIVE LA EXPERIENCIA FMS EN LA TRANSMISIÓN POR YOUTUBE EN EL CANAL DE @urbanroosters • Presentado por @entel_peru