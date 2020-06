Litzen reemplazará a Ghost en FMS Perú

View this post on Instagram

Comunicado: Queremos enviar un saludo fraterno a toda nuestra comunidad de FMS Perú esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien a pesar de esta difícil coyuntura. Con el presente comunicado lamentamos informar que por asuntos personales, Ghost no podrá competir en FMS Perú 2020. Asimismo, anunciamos que Lancer Lirical, subcampeón del torneo clasificatorio, no podrá participar en esta edición ante la imposibilidad de viajar a nuestro país debido a la pandemia mundial que sufrimos y esperamos pase pronto. Por este motivo, hemos decidido que sea @litzen.dc el encargado de ocupar esa 10ma plaza por el acumulado de puntos en sus participaciones en competencias durante 2019. Agradecemos el apoyo que siempre nos han mostrado y los invitamos a permanecer atentos a nuestros canales porque pronto develaremos novedades sobre el lanzamiento de FMS Perú. Ya no falta nada!!