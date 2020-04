FMS podría retomarse en junio sin público

La Freestyle Master Series (FMS), certamen que iba a arrancar en este 2020 con la FMS Perú, tuvo que detener sus planes tras la pandemia del coronavirus en todo el mundo. La liga de freestyle más exigente en habla hispana podría tomar ciertas medidas al respecto para iniciar la actividad.

Asier Fernández, fundador y CEO de Urban Roosters, habló del futuro cercano de su competencia en los cinco países donde se encuentra. Si bien el futuro es incierto, indica, podría tomar la medida de arrancar con los torneos a puerta cerrada. Esto en el caso de que no hubiera otra opción.

“Entre junio y julio estamos tanteando que la FMS pueda volver. No hay nada seguro, debemos ir viendo como evoluciona todo”, señaló Asier. Lo que sí dejó claro es que “es mejor retomar las competiciones sin públicos a perder un año entero”, para que de esta forma los participantes sigan en actividad y el público pueda ver las batallas.

“Un gran peso de encima sentí cuando se descartó tener que cancelar la Gran Final de FMS Internacional”, agregó sobre la presente crisis que viven las empresas de índole similar a Urban Roosters.

Asimismo, le consultaron sobre otras novedades que se podrían apreciar para esta temporada 2020. Asier manifestó que, lo más probable, es que la temporada no finalice en diciembre, si no en el mes de febrero del 2021. Finalmente, confirmó que de momento no habrá una Segunda División de FMS España, principalmente por un tema económico.