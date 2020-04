Siguen las entrevistas a freestylers por esta cuarentena tras la pandemia del coronavirus. Ahora fue turno de Skone, otrora campeón de Red Bull Batalla de los Gallos 2016 en Perú. Force, excompañero suyo en FMS España 2019, le realizó una entrevista donde habló de diferentes cosas, entre ellas, su retiro.

“No tengo pensado volver a la Red Bull este año. De hecho, ya me voy haciendo una idea de lo que será mi retiro. Quiero acortar ese camino tan difícil. Ya no tengo ese hambre de triunfo, pero sin la organización de Red Bull viene y me pone un millón de euros, no me lo pienso dos veces”, expresó Skone.

Sin embargo, un alejamiento de las batallas y torneos de freesytle no significaría que se aleje de esta cultura. “Yo quiero seguir en este mundillo, organizando cosas para los más chicos o cualquier asunto que tenga relación con el free”, manifestó. De hecho, Skone es conductor de Replika, programa que tiene como protagonistas a raperos.

Seguir profesionalizando el freestyle, comenta a Force, es un gran objetivo."Es importante que las nuevas camadas se sientan seguros de meterse en esto y lo más importante es seguir en relación con diferentes marcas y empresas para seguir encaminando lo que se viene dando ahora. Quiero que esto sea cada vez más grande", completó.