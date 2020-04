Freestyle Master Series: Los MC’s que se retiraron para la edición 2020

Las reconocidas Freestyle Master Series en España, México, Argentina y Chile han acumulado algunos MC’s que no continuarán -por diversas razones- en este 2020. Si bien no es un grupo mayúsculo de competidores que no se presentarán para esta temporada, sus bajas sí que son sensibles para sus respectivas ligas.

FMS México - Aczino

El actual campeón de FMS México y FMS Internacional es, sin lugar a dudas, la baja más dura para Freestyle Master Series 2020. Y no solo en su país, si no a nivel general. Aczino es posiblemente el mejor MC de la historia en habla hispana y que se haya retirado hace que se pierda expectativa.

Decidió irse para seguir creciendo en el aspecto artístico. Aczino se enfocará más en la música y otros proyectos, como se le vio en el teaser de la serie Criminal Minds de AXN. Si bien estará en algunas exhibiciones, no lo veremos competir por un gran título para esta temporada.

FMS Argentina - Trueno

Otro campeón que se retira. En este caso nos referimos a Trueno, el joven de La Boca que se llevó el trofeo de FMS Argentina 2019, venciendo a Papo en la final de la competición.

Habiendo ganado también la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019, Trueno se retira por todo lo alto en su país. Incluso abandonó la Gran Final de FMS Internacional, pues había accedido cuando derrotó a El Menor en Santiago de Chile. Ahora, Trueno se dedicará de lleno a la música, su gran pasión.

FMS España - Walls

Walls demostró ser la revelación de FMS España 2018. Quedó en segundo lugar, detrás de Chuty, superando a rivales como Skone, Blon, Zasko, entre otros. El joven de 20 años ‘descoció' la escena en su país y dejó en claro que podía llegar a ser un referente.

No obstante, decidió abandonar el certamen para este 2020. En la temporada pasada registró un pasaje irregular, pero le bastó para clasificarse a la FMS Internacional, donde llegó a la Gran Final y cayó ante Skone en octavos. Ahora, Walls se dedicará a su aspecto musical, donde le está yendo bien, pues suele dar conciertos en diversas partes de España.