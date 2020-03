Una de las grandes promesas de Argentina en el freestyle es, sin duda alguna, Zaina. El joven de 16 años buscó incesantemente el ascenso a FMS Argentina 2020 y, si bien estuvo muy cerca de lograrlo, no pudo conseguir su máximo objetivo.

Sin embargo, en una entrevista concedida a Force, Zaina manifestó que no cree haber perdido realmente la batalla ante Sub. “Me frustré mucho. Según mi criterio y, desde el fondo de mi corazón, no creo haber perdido el play off ante Sub”, expresó el freestyler junto a Force.

De igual manera, Zaina considera que, de haber subido a FMS Argentina 2020, todo el mundo lo hubiese criticado, como dejando en claro que le regalaron el ascenso. “Por eso, este año lo volveré a intentar con todas mis fuerzas, para demostrar lo que soy capaz y que realmente merezco eso”, añadió.

“No me da miedo crecer y que la gente me deje de apoyar. Me da miedo que el jurado no me vote por el ‘efecto niño’. Yo sinceramente no creo que eso no existe más, quedó claro con Stuart, que me paró 3 veces la batalla en la Red Bull Batalla de los Gallos. Ahora me juega más en contra eso, en realidad”, concluyó Zaina.

En esta época de cuarentena, Zaina viene subiendo video reacciones a su canal de YouTube. Ha reaccionado a diversas batallas y ha tenido una gran receptividad entre el público. Además, afirmó que su proyecto más grande es sacar temas musicales y, en algunos años, poder recibirse de médico, que es a lo que se quisiera dedicar en el futuro.