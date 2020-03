Papo, uno de los freestylers más destacados de la escena argentina, afirmó en el canal del español Mowlihawk que trabajará a futuro con Bizarrap para sacar una Freestyle Session, segmento en el que varios MC’s pasaron por ahí y dejaron una huella en YouTube.

Por si fuera poco, también hará una Music Session, en la que podrá destacar tras muchos años de ausencia en este tipo de proyectos. Recordamos que Papo no tiene una carrera musical como varios de sus compañeros -y excompañeros- a lo largo de su carrera como freestyler.

‘La Bestia del Hardcore’, pese a no estar participando en batallas por la pandemia del coronavirus, sigue activo desde otro lado. Su canal de YouTube ‘We Are Snowball’ posee más de un millón de suscriptores, donde sube video reacciones a diferentes batallas y recopilatorios de freestyle.

Asimismo, Bizarrap anunció que sacará una nueva Music Session, esta vez con un viejo conocido de El Quinto Escalón: Luchito. Ahora, el joven argentino se denomina Lucho SSJ, haciendo alusión al clan ‘Súper Sangre Joven’, en el que Duki es el fundador y mayor responsable.

La Music Session del exfreestyler saldrá el día miércoles 1ro de abril a las 16:00 horas de Perú -18:00 de Argentina- en lo que será la última producción tras la sesión con el trapero español San Patricio.