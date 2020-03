Kaiser y Stigma unen fuerzas en favor de la juventud en Chile

View this post on Instagram

Linda jornada vivimos hoy en el #institutonacional junto a mi hermano @kaiseroficial y @fundacion_liderazgo_chile en compañía de @stgo_educa transmitiendo el conocimiento del Hiphop a las nuevas generaciones y utilizando el freestyle como herramienta para canalizar nuestras emociones y divertirse jugando con las palabras, todo esto acompañando a una charla de @arnaldo_canales sobre la importancia de la educación emocional en nuestras vidas para desarrollar una sociedad más en armonía , feliz por poder aportar mi granito de arena desde el Hiphop 👊🙏💚 Vamos por más establecimientos! quieres que visitemos el tuyo? Escriban a contacto@liderazgochile.cl #Yoapoyoleydeeducacionemocional