Chuty: “Me gustaría conformar un equipo de 3 junto a Wos y Lobo Estepario”

La cuarentena por el covid-19 sigue en marcha y los protagonistas del freestyle se las siguen ingeniando para crear contenido que entretengan a sus aficionados. En esta oportunidad, Force le realizó una entrevista a Chuty, donde dejó varias cosas interesantes a comentar.

La más llamativa y sorprendente de sus declaraciones fue la que respondió acerca de su equipo ideal con tres participantes en total. Sacando a todos los competidores españoles con los que tiene relación y a su retirado amigo Aczino, Chuty se inclinó por un argentino y un mexicano.

“Con Wos y Lobo Estepario. Lobo me gusta mucho, me parece que está muy infravalorado, que rapea muy bien y que tiene mucha actitud”, expresó Chuty. Sin duda alguna, dejó boquiabiertos a varios con esa respuesta.

PUEDES VER: Litzen estará en el Camp League 2020

Además, concedió otra entrevista al streamer y jurado de FMS España Kapo 013, donde dejó muchos títulos llamativos. No obstante, hay uno que marcó el hilo de la nota y que preocupará a más de uno de sus aficionados.

Chuty manifestó que no está disfrutando de las batallas de freestyle como en otros momentos de su carrera. “En el ámbito de la competición no estoy disfrutando, a veces tengo la sensación que rapeo para mis compañeros o para que el público se mole, no por mi”.

“Muy pocas veces estoy disfrutando. En batallas de exhibición sí es otra cosa, como competición sí es muy difícil”, completó. Chuty ha expresado que eso le sucede por dos razones: las veces que el público ha sido injusto con él a su manera de entenderlo y el poco hambre de gloria que está sintiendo ahora.