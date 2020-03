Zaina se proclamó campeón en primer torneo online de freestyle en Argentina

View this post on Instagram

¡CAMPEON! 🏆 . ZAINA es el campeón de la Edición 1 de Discordia 🇦🇷 tras vencer en la Final a MECHA . Resumen del evento: . ➡️ Octavos de Final: . - DYBBUK le ganó a TUQU - ZETA le ganó a BRASITA - BAV le ganó a PIXEL - ROMA le ganó a JAFF - ZAINA le ganó a NAISTA - MECHA le ganó a RITTER - PASKAR le ganó a MITO - KRESS le ganó a YENKO . ➡️: Cuartos de Final: . - ZAINA le ganó a DYBBUK - KRESS le ganó a BAV - ZETA le ganó a ROMA - MECHA le ganó a PASKAR . ➡️ Semifinales: . - ZAINA le ganó a ZETA - MECHA le ganó a KRESS . ➡️ Final: . - ZAINA le ganó a MECHA . Gracias por seguir el evento con el #FreestyleDesdeCasa 🌎 . 📷: @nfs_fotografia #Discordia 🇦🇷