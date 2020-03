Chuty: “Todavía no es seguro que esté en FMS España 2020″

El mejor MC de España podría no estar en la FMS de su país para esta temporada 2020. Chuty ha manifestado en una entrevista que, si bien quiere continuar su senda en el torneo de Urban Roosters, sabe bien que tiene otras responsabilidades que cumplir.

“Habrán fechas de FMS que se me crucen con mis otros proyectos personales. Quiero estar en la liga, pero también le doy el mismo valor a toda la gente que trabaja conmigo. No puedo decir que no a eventos e invitaciones que ya tengo cerradas desde hace tiempo”, detalla Chuty.

El tricampeón de la Freestyle Master Series de España, además, explicó que él puede pactar todo para asistir de manera perfecta a las 9 fechas que disputaría en la liga; sin embargo, esas fechas pueden no estar acomodadas a los demás competidores.

Asimismo, tras la pandemia del coronavirus covid-19, no se sabe cuándo podría arrancar la FMS España (así como todas las demás), por lo que plantear fechas en dicho certamen u otros sería muy apresurado. Lo que sí es confirmado es que todas las ligas se aplazaron, detallado en un comunicado de Urban Roosters.

De igual manera, se espera que la casa organizadora de la Freestyle Master Series se ponga las pilas con el mejor representante que tiene en la actualidad. Cabe recordar que Aczino se retiró como campeón de la FMS México 2019 y recientemente de la FMS Internacional Gran Final disputada en Lima, Perú.