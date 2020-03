FMS Argentina: Los mejores momentos de las temporadas 2018/19

View this post on Instagram

@Claroargentina presenta: . Declaraciones de @trueno tras #FMSBuenosAires . El campeón habló con nosotros luego de consagrarse en la última fecha. El joven de La Boca declaró sobre cómo vivo la oportunidad de llevarse el título y su enfrentamiento decisivo contra Papo. . 📌 Recordá que podés ver su declaración completa en el canal de YouTube de Urban Roosters. . 🎤 @santiiorellana entrevistó a los MC's. . @urbanroosters