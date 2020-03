Todos los eventos de freestyle cancelados por el coronavirus covid-19

View this post on Instagram

¡Cancelado! ❎ . El evento de King Of The Year 🇵🇦 donde se iba a realizar la batalla de exhibición entre Teorema 🇨🇱 vs Stuart 🇦🇷 queda suspendido . Quédate atento a nuestras redes para seguir informado. . #KingOfTheYear 🇵🇦