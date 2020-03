Teorema tras la FMS Internacional: “No me estoy diviertiendo en el escenario”

Una decepcionante presentación tuvo Teorema (actual campeón de FMS Chile) en la Gran Final de FMS Internacional 2020. El cañetino se enfrentó a Rapder en octavos de final y cayó a manos del MC de Guadalajara. No solo perdió bien contra el azteca, también se pudo notar la falta de concentración y la poca contundencia que tuvo, algo que sorprendió a propios y extraños.

“Me sentí malísimo. Sentí que fallé en todo, Rapder supo jugármela y ganó. Me siento enojado y frustrado por mi rendimiento, no tengo la mente en blanco en el escenario, tengo mil cosas adentro mío, no estoy ahí 100%. Quería batallar con Mau (Aczino) y no se dio”, manifestó Teorema en el backstage tras su derrota.

Además, se dio unos minutos para hablar sobre el recibimiento que tuvo Aczino en la Plaza de Toros de Acho. “Fue increíble, es lo que se merece una leyenda como Mau. Si hubiese estado como espectador, también le hubiese lanzado una rosa, tal vez dos o tres”, agregó.

“Voy a salir a divertirme. Ya me da lo mismo perder o ganar. No me estoy divirtiendo, lamentablemente. Tuve una batalla anterior contra Stuart (Ghetto Dreams) donde la pasé muy bien y en esta ocasión (FMS Internacional) porque realmente la estoy pasando mal y amo esto, voy a salir a divertirme y reirme”, completó el actual campeón de FMS Chile.