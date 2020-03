God Level 3vs3 2020: Papo lidera el Team Argentina

View this post on Instagram

Anoche estuve tomando infinitos mates con estos ninjas. Sin duda lo que más amo de mi oficio es compartir anécdotas con mis pares. El freestyle me dió alegrías, tristezas, un trabajo, entre otras tantas. Pero ganar amigos a esta altura de la vida es algo que uno no se espera. Mi respetos para @litkillah que pese a llenar estadios y ser un artista de primera decide acompañarnos a eventos de freestyle , te admiro bro. Y @stuartinfk no necesitas que te repita más veces el respeto que te tengo y el orgullo que me da ser compañero tuyo en el equipo !