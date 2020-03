Si bien no logró el objetivo, dejó una presentación memorable. Chuty, tricampeón de FMS España, habló con los medios especializados en freestyle antes de la Gran Final de FMS Internacional. El hispano dejó más de una frase que hasta ahora retumba en la escena.

El canal Free Rap Zone ofreció una entrevista realizada a Chuty, donde le consultan por su futuro tras la final en Lima. El histórico MC madrileño comenta que no tiene intención, hasta el momento, de abandonar las batallas del freestyle.

“Mi intención no es abandonar el freestyle todavía, tampoco me queda mucho sinceramente, pero sí que me queda un poco” manifestó Chuty en la entrevista.

Además, hizo hincapié en sus proyectos personales que van más allá del estilo libre profesional. Tiene la ilusión de formar parte de Heretics, uno de los equipos más importantes del mundo ESports en España. Cabe resaltar que también tiene proyectos musicales pendientes.

Chuty detalla que le gustaría ser parte del Team España de God Level 3vs3 2020. Si bien aún no hay confirmación oficial por parte de la organización, lo más normal sería verlo en este gran torneo de freestyle internacional.