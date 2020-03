Nitro sobre su batalla con Chuty: “Creo que merecía una réplica”

El público peruano se cansó de corear “Nitro, Nitro, Nitro”. La gran participación del MC chileno fue digna de admirar, en especial por el ‘batallón’ que le dio a Chuty en las semifinales de la FMS Internacional.

Sin embargo, el jurado dictaminó que la batalla sea para Chuty, quien llegó a la final para enfrentarse a Aczino. Los asistentes pifiaron la decisión y al MC español, hasta seguían con el coro para el chileno una vez llegada la final.

A propósito de esto, Nitro habló sobre la decisión del jurado y se refirió al desarrollo de la batalla. “Personalmente creo que pudo ser una réplica, pero nada, me quedé con la sensación de que fue de Chuty en el momento. Pero ahora viendo partes de la batalla, me di cuenta que pudo ser réplica”, explicó el chileno.

“Sin duda Chuty tiró rimas muy buenas, me clavó varias. Eso sí, no creo que haya que ser muy inteligente para entender sus rimas, yo no me considero el más inteligente y pude entender todas”, añadió.

“Chuty es de los mejores de la historia y eso se lo ganó. Lo que puedo decir es eso, pudo ser réplica y estoy triste, en especial por el retiro de Aczino. Y decirles que seguiré mucho tiempo más en esto y en la música”, completó Nitro.