Aczino se proclamó campeón internacional de Freestyle Master Series en la Plaza de Toros de Acho. Fue, sin dudas, el mejor gallo del campeonato y lo reflejó en cada batalla.

Pero su performance no fue lo único a resaltar del torneo. Sin lugar a dudas, esta Final Internacional ha dejado muchas cosas para analizar y desmenuzar. A continuación, un repaso por los momentos más llamativos del campeonato organizado por Urban Roosters.

Las sorpresas y decepciones de FMS Internacional

Claramente hay dos sorpresas y dos decepciones en lo que fue aquella noche de sábado en la Plaza de Toros de Acho. Dos freestylers que estaban llamados a participar hasta las últimas se quedaron fuera en primera, mientras que otros dos, por los que la gente no daba mucho, llegaron a semifinales.

Es el caso de Bnet, Teorema, Nitro y Rapder. El español quedó eliminado ante Zticma en octavos y dejó un gran sinsabor entre los aficionados a su freestyle. No puedo ser contundente y, pese a que Zticma no hizo la mejor de sus batallas, lo dejó fuera de competencia.

Teorema pasó por algo similar. No pudo imponerse a Rapder y en todo momento se le vio disminuido ante la presencia del mexicano, quien tuvo detalles de altísimo nivel en dicho enfrentamiento.

Rapder y Nitro llegaron a semifinales de manera justa. Ya en cuartos, eliminaron a Cacha y Skone, respectivamente. Dejaron una grata impresión en semifinales de igual manera, incluso en el duelo entre Nitro y Chuty, el público consideró que merecía, al menos, una réplica que alargara la batalla.

Formato FMS de la Gran Final

La larga duración de las batallas desde los octavos de final y la demora en el inicio de la competición hacían presagiar que el evento sería larguísimo. Un punto a considerar en el futuro será ese: la duración de un campeonato que pudo definirse con anticipación.

Gente haciendo cola horas antes y estando -ya adentro- 8 horas más por la duración del evento, hace pensar que se debe replantear una final así. Dos fechas para el evento o reducir los minutos de las batallas sería una de las soluciones.

Respecto al formato de los duelos, había mucha confusión en plenas batallas. Ni los hosts sabían como reaccionar por momentos. Se implementaron: 4 palabras para rapear, objetos, random mode y extreme mode. Sobre este último quedaron más dudas que certezas.

La batalla final: Aczino vs Chuty

Si bien era la final soñada, parecía un duelo de exhibición más que la definición más importante de la temporada. Chuty llegó a la final tras un electrizante duelo contra Nitro, en el que fue pifiado tras el veredicto final. Eso parece haber mermado en la confianza del español, quien no se vio contundente en ningún pasaje de la final.

Aczino también se mostró muy tranquilo durante el duelo y no hubo grandes ataques entre ellos. ¿El respeto que se tienen pesó más? ¿el retiro de Aczino provocó esa reacción entre ambos? No lo sabemos, pero definitivamente no fue la épica final que la gente esperaba.