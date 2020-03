FMS Internacional: Lo que dejó la Gran Final en Lima

View this post on Instagram

@Aczino_oficial ES EL PRIMER CAMPEÓN INTERNACIONAL DE FMS! . ¡Todos los logros desbloqueados! . Luego de alcanzar la gloria en su liga nacional, ayer Mau volvió a hacer historia en Lima, dónde al comienzo de la jornada lo recibieron con rosas en honor a su larga e inmejorable trayectoria como freestyler. Una jornada histórica imposible de olvidar, en donde logró vencer en una final épica a quien es para muchos el mejor del formato: @chutyvk . Puedes revivir la Gran Final en nuestro canal de Youtube 🔥 . #Aczino #LAGRANFINAL #FMSINTERNACIONAL #UrbanRoosters #Perú #Chuty #FMSMéxico