FMS Internacional 2020: Todos los detalles y protagonistas de la Gran Final

View this post on Instagram

¿Quién será el mejor del mundo? . No te pierdas mañana la #GranFinal de FMS Internacional desde la Plaza de Toros de Acho en Lima, Perú 🇵🇪 . Últimos tickets disponibles en fmstickets.com 🎫 . Transmisión en vivo desde nuestro canal de YouTube 📺 . #UrbanRoosters #FMSInternacional #Lima #Peru