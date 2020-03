FMS Internacional: Jurado confirmado para la gran final

View this post on Instagram

El jurado de la Gran Final . @Dangerakoficial, @juanortelli, @kapo013oficial, @hbd_detodoy_rap y @blazzt.emokid serán los encargados de evaluar a los MC's este sábado 7 de marzo en Lima en la Gran Final de FMS Internacional 🇵🇪 . 🎟️ Últimas entradas disponibles en fmstickets.com o en el perfil de @fms.peru . #Danger #Kapo013 #JuanOrtelli #HBD #Blazzt #FMSInternacional #LaGranFinal #Perú