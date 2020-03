¿Quiénes son los favoritos a quedarse con la Gran Final de FMS Internacional?

View this post on Instagram

Pocas descripciones logran definir el gran trabajo de Mau durante el año. Desde la primera fecha se posicionó en el primer lugar de la tabla, puesto que no soltó hasta el final de temporada sin ceder ni un solo punto. Gracias a este rendimiento, @aczino_oficial llegó a la jornada clasificatoria de Valencia para demostrar toda su jerarquía frente a un siempre difícil MKS . Llegado el día de la primera jornada y en 25 minutos de una soltura inigualable, el mexicano hizo cátedra de su talento para superar al argentino en una decisión unánime por parte del jurado, sobreponiéndose así la primera de las pruebas para coronarse como el mejor de los mejores. . Opción que podrá convertirse en realidad este 7 de marzo, cuando el mexicano pise la tarima de la gran final internacional en Lima y tenga la oportunidad de demostrar que está hecho para grandes cosas cuando dispute el lugar del primer campeón de la historia en la Freestyle Master Series . No te pierdas la #GranFinal de #FMSInternacional este sábado en vivo por nuestro canal . Tickets disponibles en fmstickets.com 🎟 . #UrbanRoosters #Aczino #FMSMexico #Mexico