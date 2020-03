Acertijo sobre FMS Perú: “Están listos para ser potencia mundial”

Martín Antonio García Fuentes, más conocido como Acertijo, es un freestyler chileno de 23 años y este sábado 7 de marzo estará compitiendo en la final de FMS Internacional en busca del título.

El MC chileno conversó en exclusiva con La República, en la antesala del magno evento de FMS a desarrollarse este fin de semana en la Plaza de Toros de Acho de Lima, y dio detalles de su preparación de cara al certamen y su opinión sobre la FMS Perú que comenzará, aproximadamente, en un mes.

- ¿Qué es lo esperas de esta final de FMS Internacional?

Esta FMS Internacional se presenta al punto cumbre del ciclo de profesionalización del Freestyle, sobretodo considerando que van a ver quizás la última vez a todos los grandes referentes juntos.

- ¿Como te has venido preparando para esta final de FMS?

Bueno, FMS es una liga profesional, implica mucho entrenamiento, mucha preparación física, mental y lectura.

- ¿Es el torneo más difícil?

La dificultad va un poco por donde se sienta uno más cómodo, pero yo creo que ciertamente es el torneo más completo.

- ¿Nervios para asumir esta competencia de gran envergadura?

De momento no la verdad, porque como es un torneo tan importante, he aprendido como que los nervios no sirven mucho y, más que nada, es ir a disfrutarlo.

- ¿Lo tomas como una revancha luego de haber perdido la final (frente a Teorema) en la FMS chile?

La vida da mucha revanchas y no se rige por ningún resultado, únicamente, deportivo. Es un segundo round por decirlo así.

- Si tendrías la opción de elegir a quien enfrentar en esta final de FMS Internacional ¿a quién elegirías?

Definitivamente a Papo (MC argentino). En cuanto al formato es el más completo en la liga más mediática, entonces siento que sería un rival muy interesante.

- ¿A quién no te gustaría enfrentar?

A alguien de Chile. Somos compatriotas, es un torneo entre países y no sería bueno encontrarse en una fase con uno del mismo país.

- ¿Qué esperas del público peruano?

Qué apoyen todo tipo de estilos. No solo el punchline tan fuerte, sino también las apariciones del flow e ingenio.

- Exactamente en un mes, se estrenará la FMS Perú. ¿Qué opinión te merecen los representantes de esta liga y quién es tu favorito?

Perú, el año pasado, demostró que está listo para ser potencia mundial, en particular por sus representantes Jaze, Choque y Nekroos y mi candidato a ganar es Nekroos.