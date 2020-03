FMS Internacional 2020: ¿Evento de Urban Roosters superó a Red Bull?

View this post on Instagram

Así fueron las clasificaciones a #FMSInternacional 🔥 . En la primera fase los clasificados fueron @bntss_, @labestiadelhardcore, @aczino_oficial y @rapder_gdl en España y en Argentina fue turno para @skonethebigfish, @chutyvk, @cacha.oficial y @zticma . En la segunda fase los clasificados en México fueron @teorema.fts, @nitromc_desafio, @rctfkroniq y @alejandroerrece y en Chile los clasificados fueron @elmenorroficial._free24.7, @martin.acertijo, @blon_doblefilo y @wallsssssss . ¿Quién será el mejor del mundo? 🌎 . No te pierdas la #GranFinal de FMS Internacional este sábado en vivo por nuestro canal 🍿 . Últimos tickets disponibles en fmstickets.com 🎫 . #UrbanRoosters #FMSInternacional #GranFinal #Lima #Peru