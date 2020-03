Trueno se baja de la gran final de FMS Internacional y lo reemplaza El Menor

View this post on Instagram

Por decisión personal, @Trueno no acudirá a la Gran Final de FMS Internacional y su plaza pasa directamente a @elmenorroficial._free24.7 🇨🇱 . El joven de Coquimbo, y reconocido por algunos MC's como "el heredero al trono", tendrá la gran oportunidad de llevarse el primer título mundial de FMS Internacional. . Completo en todos los aspectos, El Menor representará a Chile este sábado 7 de marzo en Lima. . 🎟️ Si aún no tienes tus entradas, puedes conseguirlas en fmstickets.com o en el perfil de @fms.peru . #ElMenor #FMSInternacional #LaGranFinal #UrbanRoosters #Chile #Perú #Trueno