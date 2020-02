Skone en Réplica: secuencia de preguntas a reconocidos freestylers se viralizan en redes

View this post on Instagram

Ganador de la @redbullbatalla, @godlevelallstarsoficial, finalista de la última @fms_.internacional y fan de #dragonball. Conoce un poco más a @kaiseroficial, uno de los grandes en la historia del freestyle. 👉🏼 Programa ya disponible en nuestra web. LINK EN LA BIO 👆🏻 . . . #kaiser #freestyle #skone