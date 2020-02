Entradas para FMS Internacional y FMS Perú 2020 ya están a la venta

View this post on Instagram

¡GRACIAS CHILE! ♥️ . Agradecemos a todas las personas que asistieron hoy a la cuarta jornada clasificatoria de FMS Internacional. ¡Sin ustedes no sería posible! . 📌 Nos vemos el 7 de marzo en la Gran Final de #FMSInternacional que disputaremos en Lima, Perú. . 📸 @rocksfilms