FMS Internacional: Las mejores rimas de la jornada 4

Terminó la FMS Internacional en su fase clasificatoria con la jornada 4 en Chile. Trueno vs El Menor; Blon vs Dtoke; Acertijo vs Yoiker y Walls vs Lobo Estepario fueron los duelos en el Teatro Caupolicán de Santiago. Esta fecha dejó momentos inolvidables en la escena del freestyle para esta temporada 2020.

Trueno vs El Menor

Posiblemente la mejor batalla del día sábado 22 en Santiago de Chile. La expectativa por ver a El Menor enfrentando a Trueno era alta y no decepcionaron al público presente ni tampoco a los que seguían el duelo por streaming. A continuación las mejores rimas entre ambos freestylers.

“Nuestra carrera es muy distinta, yo soy el extinto, él es el ex-tinta” - Trueno a El Menor en temática “Extinción”.

“Yo no hablé de tu papá y eso que vinieron juntos, oficialmente él te usa a ti como producto” - El Menor a Trueno en “Personajes Contrapuestos”.

“No te traen por ser más profesional, mucho menos por ser más bueno, sino por ser más comercial” - El Menor a Trueno en “Personajes Contrapuestos”.

"Este se cree rapero chileno, apláudanle y díganle gracias. Rapper de Chile no sos vos, rapero de Chile es un “Tiro de Gracia” - Trueno a El Menor en “Minuto a Sangre”.

“Yo tengo calle, él tiene flow. Yo tengo punch, él tiene flow y solo por decir que tiene flow entiende que entre él y yo no va a haber punto de comparación” - El Menor a Trueno en “Minuto a Sangre”.

Blon vs Dtoke

Duelo apasionante entre dos MC’s con estilos contrapuestos. La batalla se la llevó Blon, pero Dtoke dejó detalles para la posteridad, como acostumbra hacer en la FMS Argentina. Ambos dejaron todo y la balanza, finalmente, se inclinó para el español.

“Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos, otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos” - Blon a Dtoke en “A capella”

“Hago magia, te hago crecer medio metro, hago magia lo hago crecer medio metro y encima te meto el estadio del Colo Colo adentro” - Dtoke a Blon en temática “Magia”.

“Yo no digo que tu te las escribes, chaval, porque sería imposible escribir tan mal” - Blon a Dtoke en “Minuto a Sangre”.

“Dices que eres un mito, pero lo siento. Eres un mito y no das concierto, para ser una leyenda hay que retirarse a tiempo” - Blon a Dtoke en “Minuto a Sangre”.

“El ‘Dto’ lo afana, agarrémonos a piña todos a ver quien gana (referencia Argentina vs España) - Dtoke a Blon en “Minuto a Sangre”.

Walls vs Lobo Estepario

Un choque interesante, pero con un resultado por lo menos polémico. Parecía ser de Lobo, pero finalmente fue para Walls. Incluso el propio español se sorprendió por esa decisión. Sin embargo, sería equivocado decir que Walls no hizo una gran batalla, incluso fue elegido “MVP” de la jornada en Santiago de Chile.

“Tu liga es como una peli’ de acción, porque le quitas el Aczino y se pierde la emoción” - Walls a Lobo Estepario en “Minuto a Sangre”.

“¿Tu eres el Walls? Yo soy el Walter White, experto en romper estos raperos de cristal” - Lobo Estepario a Walls en “Minuto a Sangre”.

“Loco, paso lista. Yo soy el mejor exponente del freestyle, no me insistas. Batalla publicada, la mayor paliza que hay en la cuarta jornada” - Walls a Lobo Estepario en “Hard Mode”.

“Ya te maté a pura contestación. Le aviento un ladrillo, me siento Pink Floyd, ‘pra’, ‘pra’, ¡Another Brick in the Wall!” - Lobo Estepario a Walls en “Minuto a Sangre”.

“Tu liga es para niños, es lo que se dice, la liga de Walls yo la convierto en Walt Disney” - Lobo Estepario a Walls en “Minuto a Sangre”.

Acertijo vs Yoiker

“Es verdad, me corté con un cortopunzante, pero me quedan pulmones y eso es lo más importante” - Acertijo vs Yoiker en “Minuto a Sangre”.

“Este es un Caballero del Zodiaco sin pelea, que no lo estás entendiendo, te mueres frente a Atenea” - Yoiker vs Acertijo en “Minuto a Sangre”.

“Si Aczino se retira ¿liga de mierd* para siempre? la tuya es una mierd* con Teo (Teorema) vigente” - Yoiker vs Acertijo en “Minuto a Sangre”.

“Está el Joqerr vikingo, el Jokker de Parlane, ¿por qué mierd* me traen al Androide 16?” - Acertijo vs Yoiker en “Minuto a Sangre”.

“Esto es flow sin nada de prepotencia. ¿Yoiker? ‘Yoikería’ más competencia” - Acertijo vs Yoiker en “Minuto a Sangre”.