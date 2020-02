Una decisión que sorprendió a propios y extraños, en especial por el escenario donde se encontraba. Tras su victoria ante Lobo Estepario en la jornada 4 de FMS Internacional en Santiago de Chile, Walls anunció que abandonará la FMS España para esta temporada 2020.

“Estoy contento con el resultado de la batalla, respecto a que me voy a Perú a competir con los mejores del mundo. No me lo esperaba, salí a dar lo mejor de mi. Felicitaciones para Lobo porque a mi parecer hizo una batalla brutal”, manifestó en primer término el MC español.

Pero no fue todo. Walls, de un momento a otro, informó a todos sus seguidores sobre la decisión que ya tenía tomada. “No me siento con la mentalidad competitiva que requiere una competición como FMS. Voy a seguir haciendo freestyle, seguiré estando en otras movidas, pero no continuaré en FMS España esta temporada”, cerró.

Esta decisión trae consigo una serie de cambios. En primer lugar, la FMS España no puede quedarse con 9 integrantes, por lo que el penúltimo de la liga en 2019 pasaría a la zona de play-off, mientras que el gallo que ya ocupaba esa zona se salvaría. Zasko evitaría cualquier posible descenso, mientras que Force batallaría contra Sweet Pain (hasta el momento) por el último cupo.

Todavía no hay información oficial desde las oficinas de Urban Roosters. Habrá que estar pendientes si Force decide aceptar el play-off y todo continúa como hasta ahora se ha previsto en la FMS España 2020.