Urban Fest League: Aczino y Chuty participarán en exhibición

No solo tendremos FMS Internacional, también una exhibición de talla mundial en México. La Urban Fest League se disputará en Mexicali y presentará batallones de alto voltaje. Gallos de toda América se presentarán en tierras aztecas para hacer eco en el mundo del freestyle.

Aczino, Chuty, Cacha, Teorema, Jony Beltrán, Lancer Lirical, Zticma, RC, SNK y Kaiser serán los 10 gallos que competirán entre sí. Además, por su fuera poco, este torneo no solo se llevará a cabo hoy 22 de febrero, también propondrá batallas tremendas el domingo 23 de febrero.

- CHUTY 🇪🇦 vs CACHA 🇦🇷

- SNK 🇨🇷 vs ACZINO 🇲🇽

- JONY BELTRAN 🇲🇽 vs TEOREMA 🇨🇱

- LANCER LIRICAL 🇻🇪 vs RC 🇲🇽

- ZTICMA 🇲🇽 vs KAISER 🇨🇱

El primer evento será en Baja California el 22 de febrero en el CEART. Para el día de hoy, estas serán las exhibiciones de freestyle:

- CHUTY 🇪🇸 vs ACZINO 🇲🇽

- SNK 🇨🇷 vs RC 🇲🇽

- TEOREMA 🇨🇱 vs RITMODELIA 🇬🇹

- LANCER 🇻🇪 vs JONY B 🇲🇽

- ZTICMA 🇲🇽 vs CACHA 🇦🇷

Para cerrar todo con broche de oro, el domingo 23 tendremos el plato fuerte en Tijuana, precisamente al Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno. Para esa jornada, el público vivirá la batalla estelar, la más esperada de la fecha: Aczino vs Chuty. Además del choque más impresionante en toda la escena del freestyle, también se confirmó el enfrentamiento entre Teorema y Snk, una de las gratas revelaciones del 2019.

Asimismo, cabe resaltar que el día de ayer se dio, en el marco del evento mencionado, una exhibición más. Nuevamente Aczino fue el protagonista y se enfrentó al guatemalteco Ritmodelia. ‘Mau’ dejó una gran rima, que será difícil de olvidar: “¿Sabes cuántas veces he tenido este escenario a mis pies? ¿Cuántos niños he visto como usted? He visto cuando naciste... He visto una y otra vez... Aquí estaba cuando no estabas y estaré cuando no estés”.