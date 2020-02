FMS Internacional: Previa de la jornada 4 en Santiago de Chile

View this post on Instagram

Este sábado seremos testigos de algo más que la definición de un cupo para la #GranFinal . El enfrentamiento entre estos dos, define también, al gran representante de la nueva generación, quien tendrá la difícil labor de enfrentarse cara a cara a los mejores del mundo . Tras la confirmación del retiro de @trueno en @fmsarg, ¿será esta su última batalla en FMS? . Por otra parte, @elmenorroficial._free24.7 llega a esta jornada tras obtener el 5to lugar en @fmschile y la posterior cesión de cupo por parte de Ricto. ¿Logrará consolidarse en casa frente al campeón argentino? . No te pierdas la 4ta Jornada Clasificatoria de #FMSInternacional desde el @teatrocaupolicán este sábado . Últimos tickets disponibles en fmstickets.com y puntos de venta físicos 🎟 . #UrbanRoosters #FMSInternacional #Trueno #ElMenor #FMSArgentina #FMSChile . 🎶: @orlathbeat - improvisa o muere