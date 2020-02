Litzen quedó en el podio de la Final Internacional de Gold Battle

Deja el nombre del freestyle peruano en alto. Litzen, actual campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, quedó en tercer lugar de la Final Internacional del evento Gold Battle que se llevó a cabo en Argentina. El gallo quien también se mostró en la Final Internacional de Red Bull, volvió a demostrar que tiene mucho potencial en esta disciplina.

El formato tuvo ciertas complicaciones, pues antes de que la competición arranque, dos gallos se mantuvieron al margen por temas logísticos. Finalmente, la primera ronda fue para que el ganador tenga la opción de elegir contra quien iba en cuartos de final.

El colombiano Airon derrotó a Litzen y lo volvió a elegir para los cuartos; sin embargo, su confianza no lo hizo ganar el duelo. Litzen lo superó y accedía así a la siguiente etapa. Esta etapa no era pase a semifinales directamente, pues al ser cinco gallos quienes pasaban debían eliminar uno antes. Así es como se dio el formato ‘Seven To Punch’, donde pasaban 4 de 5 MC’s.

En semifinales, se enfrentó al argentino Mecha, uno de los favoritos para quedarse con el título. El compañero de Lit Killah en la última God Level 2vs2 All Stars derrotó a nuestro compatriota, quien igual debía batallar una vez más en búsqueda del podio.

Finalmente, Litzen se enfrentó al venezolano Chang por el bronce. El peruano se impuso al campeón venezolano de Red Bull Batalla de los Gallos -quien compitió contra Valles T en la Internacional- y quedó entre los tres primeros de la competencia.

Si bien Litzen no está en FMS Perú -que arranca en abril- sigue demostrando que, a sus 19 años, tiene muchísimo potencial por explotar. La temporada recién arranca y tendrá oportunidad de seguir destacando en internacionales de seguir por este camino.

Final Internacional de Gold Battle: así quedó la tabla

Primera ronda

- MNAK le ganó a TATO

- AIRON le ganó a LITZEN

- CHANG le ganó a POTENCIA

- MECHA le ganó a DANIEL DLG

- ALEXUNDER le ganó a ELEMENTAL

Cuartos de final

- MNAK le ganó a DANIEL DLG

- LITZEN le ganó a AIRON

- CHANG le ganó a TATO

- ELEMENTAL le ganó a ALEXUNDER

- MECHA le ganó a POTENCIA

Formato Seven To Punch

MNAK vs LITZEN vs CHANG vs ELEMENTAL vs MECHA

Semifinales

- MNAK le ganó a CHANG

- MECHA le ganó a LITZEN

Tercer puesto

- LITZEN le ganó a CHANG

Final

- MNAK le ganó a MECHA