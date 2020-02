Cuatro grandes duelos se podrán presenciar en Santiago de Chile el sábado 22 de febrero. La FMS Internacional retoma la competencia tras una semana de ausencia y ofrecerá las últimas batallas clasificatorias en búsqueda de un boleto a Lima, Perú. La fecha 4 del evento organizado por Urban Roosters propone a Trueno, El Menor, Blon, Dtoke, Lobo Estepario, Walls, Acertijo y Yoiker como los MC’s que tratarán de llegar a la Gran Final.

Tal vez la batalla más destacada sea la de Trueno vs El Menor. Los jóvenes freestylers se enfrentarán por primera vez, en un choque de estilos que dará que hablar. Ambos llegan en buenas condiciones, en especial Trueno, que cerró la pasada temporada con dos grandes títulos: Red Bull Batalla de los Gallos y FMS Argentina. El menor, por su parte, fue una de las grandes revelaciones y viene de disputar la God Level 2vs2 All Stars 2020.

Si bien es un duelo parejo, El Menor puede partir como favorito, pues estará con su gente. Sin embargo, la renuncia de Trueno a la Freestyle Master Series de su país podría ser un aliciente para él, en búsqueda de uno de los últimos títulos que podría disputar en este 2020.

Blon vs Dtoke es el otro apasionante duelo que deja esta jornada 4 de FMS Internacional. Se presenta como un enfrentamiento más que interesante, en especial para evaluar los estilos tan distintos de ambos en el escenario.

La gran final de FMS Internacional será el 7 de marzo en Lima, Perú

Cabe resaltar que el ‘Dto’ perdió contra Skone en la FMS Internacional 2019. Blon, pese a que tiene un estilo distinto a su compatriota, es -al igual que Skone- muy ingenioso al momento de soltar líneas. Dtoke recurre a la agresividad y punchlines a todo momento, por lo que debería ser un gran show por parte de ambos. Blon parte como favorito ante el ‘Dto’, pese a que el argentino tiene más experiencia en este tipo de torneos.

Dos duelos más nos dejará esta fecha en Santiago de Chile. Walls vs Lobo y Acertijo vs Yoiker. Walls, un rival con cierto nivel de agresividad, incorpora flow a su estilo, mientras que Lobo Estepario es puro hardcore con coherencia. El mexicano ha venido evolucionando en los últimos torneos internacionales, lavándose la cara por algunas caídas en el pasado. ¿El favorito? Lobo Estepario -no por mucho- por el presente que viene mostrando.

Acertijo buscará su revancha en la FMS Internacional, mientras que Yoiker debutará en el mismo. El chileno enfrentó en el 2019 a Chuty, uno de los gallos más fuertes de habla hispana, cayendo derrotado justamente. El mexicano, por su parte, demostrará por qué es uno de los favoritos del público y buscará el último pasaje a Lima. Aquí, por experiencia, nivel y localía, Acertijo debería vencer a su oponente y pasar a la gran final.