Gold Battle, una nueva final internacional, se disputará en Argentina. Sin embargo, no está exenta de polémicas, como es la tendencia actual en las diversas competencias de freestyle. A la gran final iban a participar 12 gallos clasificados en sus respectivos países; no obstante, a falta de dos días, dos de ellos ya no estarán presentes.

La gran polémica recae en la ausencia de Gaviria, MC venezolano y Aldahir, rapero panameño. Ambos, campeones en sus respectivos países, se ausentarán el sábado 15 de febrero en la ciudad de Mendoza.

A priori, la mala gestión por parte de la organización deja fuera de carrera a ambos freestylers, quienes se quejaron en sus respectivas redes sociales. “Debido a negligencia de los organizadores, no podré estar en Gold Battle”, fue lo que expuso Gaviria.

Aldahir, por su parte, manifestó que por problemas en la gestión para sus pasajes, se mantendrá al margen del certamen de freestyle. Ambos llegaban como dos grandes referentes para dar el ‘batacazo’ y quedarse con el título de campeón internacional. Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte del evento.

Dos nuevos MC’s deberían ser convocados, eso para completar los lugares y que la competencia siga su curso natural. Los que sí están confirmados, además del gallo peruano Litzen, son los siguientes:

- Mecha

- Alexunder

- Elemental

- Chang

- Mnak

- Airon

- Daniel DLG

- Tato

- Potencia