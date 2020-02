FMS Chile: Corre peligro continuidad de Nitro en la liga chilena de freestyle

¿Un nuevo retiro? Freestyle Master Series, en todos sus países, ha tenido diversas polémicas que terminan, en algunos casos, consumándose en abandonos y retiros. En el caso de FMS Chile, ya lo hizo Kaiser. Ahora, sería el momento de Nitro, quien se mostró mortificado por cómo lo valoran los jueces del evento de freestyle.

No es la primera vez que existen reclamos en esta liga. Kaiser, quien debía enfrentar a Nitro en la jornada final de FMS Chile, tuvo un problema de salud que le impidió asistir a la fecha en mención. Los organizadores no tuvieron mayor reparo en darle los tres puntos a su contrincante, con lo que condenaron al otrora finalista de Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

Peligra el futuro de Nitro en #FMSChile 🇨🇱 pic.twitter.com/sJSzjHbUP3 — Mundo Freestyle (@MundoFreestyle_) February 11, 2020

“Me dijeron que no j*da, que ya estaba clasificado (FMS Internacional), así fue como me respondió alguien de FMS que no diré su nombre, pero no debería trabajar con gente así", expresó Nitro en una historia de Instagram.

“En verdad si no tengo una respuesta concreta de los que mandan en FMS, hasta aquí llego yo”, agregó el MC chileno, quien eliminó el pasado sábado 8 de febrero a MKS en la jornada 3 de FMS Internacional realizada en Ciudad de México.

¿Habrá alguna respuesta por parte de Urban Roosters? Estará pendiente saberlo. Stigma y Kaiser son los descendidos de la competición, la supuesta ida de Nitro haría que Kaiser llegue a play-off (en caso decida volver), mientras que Drose se salvaría.