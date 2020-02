FMS Argentina 2020: Polémica en ranking de ascenso tras Misión Hip Hop

El 8 de febrero se disputó la Final Nacional de Misión Hip Hop 2020. Zaina, el adolescente freestyler que disputó la God Level 2vs2 All Stars 2020, se quedó con el título al derrotar a Mecha en la final.

Zaina sumó, de esta forma, 15.000 puntos para consolidar su tercer puesto en el ascenso a FMS Argentina 2020. Pero no todo queda ahí, pues se provocó una gran polémica a raíz de este título. Participantes sin mucha pantalla como Spektro y Pingui se quejaron por la inclusión del novel rapero, pues no estaba clasificado para la competición y de igual manera lo incluyeron.

Spektro manifestó que su performance fue superior a la de Zaina. Ambos se enfrentaron por los octavos de final de la Misión Hip Hop, torneo fundamental para las aspiraciones del uruguayo. Tras caer derrotado ante Zaina, al MC quedó muy relegado en tema de puntos.

Asimismo, Pingui detalló en sus redes sociales que la organización del evento invitó a más personas de lo permitido. Freestyle Rap Federation, entidad que congrega a las principales competencias de freestyle con el fin de profesionalizarlas, permite hasta 5 personas. En este particular caso, los MC’s invitados fueron Zaina, Roma, Tuqu, Saga y G5.

A falta de muy pocas batallas para definir al 100% a los dos ascendidos y el participante que luchará contra Nacho en el play-off, este es el podio:

1. Wolf (clasificado a FMS Argentina 2020)

2. Mecha (prácticamente clasificado a FMS Argentina 2020)

3. Zaina (se enfrentaría a Nacho en el play-off)