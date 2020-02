FMS Internacional: organización confirmó que la gran final será en Perú

View this post on Instagram

La Gran Final Internacional de FMS . El sábado 7 de Marzo, en la Plaza de Toros de Acho (Lima, Perú 🇵🇪) viviremos #LaGranFinal de FMS Internacional. . @Aczino_oficial, @chutyvk, @bntss_, @rapder_gdl, @labestiadelhardcore, @skonethebigfish, @cacha.oficial y @zticma son los 8 MC's que ya están clasificados. 🔥 . 📌 A ellos se les sumarán los 8 clasificados en las jornadas clasificatorias de México (8/2) y Chile (22/2). . 🎟️ Las entradas pronto se podrán adquirir en fmstickets.com . ¿ESTÁN LISTOS? 🤔 . #FMSInternacional