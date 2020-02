Cuatro batallas estelares se presenciarán en Chile. La FMS Internacional retoma la competencia y presentará sus instancias clasificatorias. Una de estas es la jornada 4 del certamen organizado por Urban Roosters, donde se vivirá mucho freestyle en uno de los lugares con más cultura rapera del continente.

El Menor vs Trueno

A pesar de que faltan dos duelos por conocer, esta es la batalla que más expectativa a generado. La FMS Internacional tendrá como gran gala en Santiago de Chile el duelo entre dos de los freestylers adolescentes con más futuro en el mundo. El Menor recibirá a Trueno en lo que será un choque de estilos que promete y mucho.

Trueno tuvo un 2019 inolvidable, pues se coronó en Red Bull Batalla de los Gallos Argentina y se repuso para campeonar la FMS Argentina, pues en la última fecha venció al favorito Papo. El Menor, por su parte, hizo de las suyas en FMS Chile y sorprendió a todo el mundo con su gran nivel, repleto de métricas.

Ambos poseen estilos admirables, pero muy contrastados. El argentino es puro flow y suele tener buenas respuestas, mientras que el chileno tiene técnicas y estructuras complejas que lo asemejan a un estilo más “español”. Sin dudas será un duelo apasionante en Santiago.

Yoiker vs Acertijo

Enfrentamiento inédito y que deja mucho para la imaginación. Acertijo buscará su revancha en la FMS Internacional, mientras que Yoiker debutará en el mismo. El chileno enfrentó en el 2019 a Chuty, uno de los gallos más fuertes de habla hispana. El mexicano, por su parte, demostrará por qué es uno de los favoritos del público, pues depositan mucha fe en él.

Si bien Yoiker no tiene mucha experiencia a nivel internacional, supo destacar contra los MC’s más fuertes de su país. Por otro lado, Acertijo quedó en el podio de FMS Chile, incluso pudo campeonar en la última fecha, pero el título se le escapó al perder con Tom Crowley. Ambos poseen distintos estilos y será una batalla para prestar atención.

Dos duelos más que faltan conocer

Walls, Blon, Dtoke y Jony Beltrán son los cuatro gallos que no tienen, hasta la fecha, emparejamiento confirmado. Pese a eso, se especula con un Blon vs Dtoke y Jony Beltrán vs Walls. Algunos medios lo aseguran y, de ser así, serían dos batallas más que interesantes.

Un Blon vs Dtoke lograría captar mucho la atención de la afición. Cabe resaltar que el ‘Dto’ perdió contra Skone en la FMS Internacional 2019. Blon, pese a que tiene un estilo distinto a su compatriota, es (al igual que Skone) muy ingenioso al momento de soltar líneas. Dtoke recurre a la agresividad y punchlines a todo momento, por lo que sería un gran show por parte de ambos.

Finalmente, Walls vs Jony Beltrán podría catalogarse como un duelo curioso. Walls no ha tenido la oportunidad de enfrentarse 1vs1 a un rival como Jony, quien se caracteriza por un lenguaje gracioso, ingenioso, pero a la vez agresivo. La experiencia de Beltrán podría pesar a última instancia.