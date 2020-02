FMS Internacional: Previa de la jornada 4 en Chile y posibles cruces

View this post on Instagram

La 4ta. jornada clasificatoria a la Gran Final de #FMSInternacional tiene su primera batalla confirmada y será un BA.TA.LLÓN 🔥 . @trueno vs @elmenorroficial._free24.7 . ¿Quién clasificará? . No te la pierdas este 22 de febrero desde el @teatrocaupolican y en vivo por nuestro canal de YouTube . Tickets disponibles en fmstickets.com 👈