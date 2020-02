FMS Internacional: Los MC’s que ya tienen asegurada su presencia en Perú

La noche del 3 de febrero fue importante para el freestyle peruano. Urban Roosters confirmó a Lima como la única sede para la gran final de FMS Internacional 2020. Pese a que quedan dos jornadas previas de clasificación, ya tenemos ocho gallos confirmados para el 7 de marzo en Lima.

Las fechas 3 y 4 de la FMS Internacional se disputarán, antes de la gran final en nuestro país, en México y Chile. Los duelos en tierras aztecas serán: Stuart vs Errecé, Teorema vs Potencia, RC vs Mister Ego y MKS vs Nitro.

Mientras en Santiago, tendremos los siguientes duelos confirmados: El Menor vs Trueno y Acertijo vs Yoiker. Quedará pendiente la confirmación de las batallas entre Blon vs Dtoke y Walls vs Jony Beltrán.

FMS Internacional jornadas 3 y 4: fechas y sedes confirmadas

Pero, para disputar los duelos finales en la Plaza de Toros de Acho, son ocho los gallos que ya esperan rival para seguir avanzando instancias en búsqueda del campeonato de Freestyle Master Series.

Aczino es uno de ellos. El gallo mexicano derrotó en España a MKS de manera categórica y aseguró su pase a octavos de final. Papo también venció en Valencia. Se encargó del local Errecé y confirmó su pase a Lima. Bnet y Rapder despacharon a Stigma y Nitro respectivamente para avanzar en el cuadro.

Mientras que, en Argentina, Chuty derrotó a Acertijo y volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo. Kaiser venció a Zticma, pero finalmente el mexicano es quien pasará a octavos por abandono del chileno. Cacha y Skone también lograron vencer (a Jony Beltrán y Dtoke) para abrochar su pase a Lima.